Ирина Морозюк устроила стрип-денс и показала грудь

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер Ирина Морозюк устроила жаркие танцы в белом облегающем боди, и показала огромную грудь.

Бывшая жена футболиста Николая Морозюка Ирина, которая только недавно призналась, что они уже полгода как расстались, устроила откровенные танцы в своем Instagram, а потом засветила свою сочную грудь в огромном декольте.

Ирина Морозюк сверкнула возбужденными сосками и продемонстрировала во всей красе стройные ножки и соблазнительные формы во время танцев, похожих на стрип-дэнс. Девушка применила также дополнительные спецэффекты с блесточками, которые удачно легли на всю картину.

Никто не сомневается, что поклонники пришли в восторг от шоу Ирины, но их комментарии смогла увидеть только сама девушка.

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