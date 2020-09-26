Ирина Морозюк в прозрачном белье со змеей подразнила поклонников

Блогерша Ирина Морозюк позировала со змейкой, но при этом примерила соблазнительный наряд, который вызвал восторг у ее подписчиков.
Бывшая жена футболиста Николая Морозюка, которая недавно с ним помирилась, показала откровенные кадры и заинтриговала поклонников.
Ирина Морозюк в черном поди поиграла со змейкой на видео в своем Instagram.
Ирина Морозюк в черном прозрачном боди с очень глубоким декольте впечатлила поклонником откровенными позами, в которых она показывала змейку, но внимание пользователей сети было приковано к ее шикарному декольте и соблазнительным ножкам .
Они отметили, что больше смотрели на сексуальные позы девушки.
"Взгляд этот. Че то мне кажется что на змею тут никто не смотрел", "Я даже змею и не заметил", "Иринчик ты супер", - пишут в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий