Ирина Морозюк в прозрачном белье со змеей подразнила поклонников

Ирина Морозюк / Instagram

Бывшая жена футболиста Николая Морозюка, которая недавно с ним помирилась, показала откровенные кадры и заинтриговала поклонников.

Ирина Морозюк в черном поди поиграла со змейкой на видео в своем Instagram.

Ирина Морозюк в черном прозрачном боди с очень глубоким декольте впечатлила поклонником откровенными позами, в которых она показывала змейку, но внимание пользователей сети было приковано к ее шикарному декольте и соблазнительным ножкам .

Они отметили, что больше смотрели на сексуальные позы девушки.

Ирина Морозюк / Instagram

Ирина Морозюк / Instagram

Ирина Морозюк / Instagram

"Взгляд этот. Че то мне кажется что на змею тут никто не смотрел", "Я даже змею и не заметил", "Иринчик ты супер", - пишут в комментариях.

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