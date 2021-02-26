Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото

Ирина Морозюк / Instagram

Блогер Ирина Морозюк, которая воспитывает ребенка от футболиста Николая Морозюка, засветила на откровенном фото аппетитные округлости.

Ирина Морозюк в Instagram выставила горячее фото, которым украсила пост о женских советах.

На снимке Ирина в черных трусиках подняла свою коротенькую маечку перед зеркалом и засветила сочные ягодицы на сексуальном селфи.

Девушка продемонстрировала свои татуировки, сделанные на бедрах и собрала губки в "бантик" для кадра.

"Давно не было постов и моих советов. Много писать не буду, не в этот раз... Пару слов, но об актуальном. Все что нас окружает - это всего лишь инструмент для комфортного существования. Деньги, одежда, машины, любая современная техника и т.д. В этих рядах и отношения, - пишет она. - Отношения - это всего лишь инструмент, но никак не цель. Иначе все закончиться губительно для вас. Понятно я пишу? Или надо более подробно?"

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

"Ира, ты необыкновенная", "Сексуальный орех", "Ирка - огонь", "Самая сексуальная и красивая женщина в мире", "Ещё б вибратор засунула...", "Когда уже будет OnlyFans???", - пишут в комментариях.

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