"Обалденно, бедра и ягодицы": жена Морозюка завела развратным видео

Ирина Морозюк / Instagram

Блогер и дизайнер Ирина Морозюк взбудоражила своих поклонников новыми фото и видео в инстаграме.

Ирина Морозюк похвасталась идеальными бедрами и ягодицами в развратном видео в сети.

"Зайки мои, хочу всем настоятельно порекомендовать приобрести вот такой валик как на видео. Кто не успевает делать регулярные массажи - это именно то, что надо. Обалденно прорабатывать переднюю, заднюю поверхность бедра, ягодицы, спину. Это единственная вещь, которая спасала меня на карантине, кроме микрофона, конечно", - намекнула она на взрослую игрушку, которую показывала в сторис.

На фото-бумеранге в сторис она сняла себя сама на сэлфи - в спортивных облегающих лосинах и спортивном лифчике. Девушка заинтриговала своим нарядом - с облегающими бельем и лосинами всегда неясно, есть оно там, или нет.

На видео Ирина устроила показательную демонстрацию своих упражнений в зале - она тренировала растяжку и массажировала мышцы на ногах.

При этом девушка постаралась придать этому максимально пикантный и откровенный оттенок, специально позируя на камеру.

Ранее Анна Седокова бесстыже обнажилась на пикантном фото