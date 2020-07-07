"Течет до колен!": Ирина Морозюк без белья показала свои тату

Ірина Морозюк / Instagram

Украинская блогер бывшая жена футболиста Николая Морозюка Ирина заговорила об отношениях, и показала пикантное фото, под которым засветила пышную грудь и соски.

Свое фото и пост Ирина опубликовала в Instagram.

"Наверняка многие из вас слышали слова о распределении людей на 2 категории: те, с которыми гуляют и те, которые хороши для создания семьи. Такие слова говорят не только мужчины, но и девушки. И в 99,9 % это те люди, у которых нет и не было семьи никогда.Те, которые не понимают что это за процесс (создание семьи).Те, у которых, всего лишь, шаблонное восприятие этого понятия в целом... Получается как? "Вот с этой красоткой, на которую у меня стоит, я погуляю, а вот эту малую, которая теряет сознание при виде голого члена, заикрю" так? А что дальше? Ничего ж не изменится. Ты ж будешь обречен на вечную измену, так как стоит и стоял на других изначально", - рассказывает девушка.

Она задается логичными вопросами, которые исходят из предыдущих размышлений.

"Зачем создание семьи вообще? Потому что социум такое правило навязал? Девушки: ну этот сильно красив, а вот этот додик богатый, для семьи? Людиии очнитесь! Создать семью - легко, а быть счастливым совсем наоборот. С этим человеком вы каждую ночь будете засыпать и просыпаться каждое утро, видя его накрашенными, не накрашенным, больным и здоровым, завтракать и ужинать, рожать и воспитывать детей, изучать каждую привычку, каждый прыщик на теле, терпеть ночной храп, ночные пуки, запах после похода в туалет и множество других моментов. А теперь соберитесь и представьте себе, что изначально выбор, якобы совершен был для удобства, а не потому что у тебя дымит и крышу сносит от этого человека.

И это не неделю и не месяц, а гооооды. О чем говорить, если и так страсть уходит через какое то время, даже если оба невь*бенно-ах*енные, а что говорить, когда особой страсти и не было?! Мужчинам: ты и дальше будешь пускать слюни на других - всегда и всю жизнь. Женщинам: ни одна сумка от Шанель и ни одни туфли от Лабутен не сравнятся с запахом любимого человека, от которого у тебя заворачиваются глаза! Ни одно украшение Картье не вызовет те самые "бабочки в животе", как от прикосновений того, от которого течет до колен! Это все иллюзия и самое большое заблуждение, что для семьи и для удовольствия нужны 2 разных человека! Прийдите , бл*ть, в себя!", - потребовала девушка.

В конце Ирина все же делает тот ценнейший вывод, который стоит иметь в виду при развитии отношений.

"Создавать "семью" надо для того, чтобы вдвоем было кайфовей чем по 1, а все шаблоны и стереотипы о том, что это обязательный процесс и так живут все и одни для семьи, а другие нет - выбрасывайте из головы и будьте счастливы по-настоящему!", - призвала она.

На фото Ирина позирует с чашечкой кофе и в солнцезащитных очках. Она позирует в крошечном топе без лифчика и розовых лосинах. Топик-маечка совершенно не скрывает ни капли из совершенной фигуры девушки, а возбужденные соски позволяют определить, что никакого лифчика под ним нет.

Ирина Морозюк / Instagram

"Ира Супер;) огонь", "агонь", "Молодець Іра,дуже гарно сказано", "Знать бы это раньше,с годами это понимаешь", "1000% Ира ты молодец, все правильно и конкретно прямо", "В средние века тебя сожгли на костре за тaкyю красоту", "Ах, какие сосочки!", "Жаркая киса", - пишут ей в комментариях.

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