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"Красивая до неприличия": Ирина Шейк в прозрачном белье вызвала фурор

Российская модель Ирина Шейк, которая работает в США, показала новое белье своего любимого бренда, и засветила соблазнительное тело в прозрачном наряде.

1 июля 2020, 17:15
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram Vogue

Российская модель Ирина Шейк вместе с июлем вспомнила о лете, и добавила жары откровенным фото, на котором она позирует в прозрачном белье, нанеся сокрушительный удар фантазии своих подписчиков.

Ирина Шейк в прозрачном белье сверкнула грудью на фото в Instagram.

"Новый бра от Intimissimi", - пишет Ирина к фото.

На фото Ирина Шейк позирует в черном прозрачном белье - комбинации из лифчика и трусиков, совершенно прозрачных, и демонстрирующих во всей красе сочную грудь и темные соски модели, а также все достоинства ее стройной фигуры под соблазнительным нарядом.

Поклонники не смогли спокойно пройти мимо идеальной фигуры Ирины, и засыпали ее комплиментами, в том числе на русском языке.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

"Ну такая красивая, до неприличия", "Ирина ты проста супер", "Восхитительная фигура !", "Вами нужно любоваться как произведением искусства", "Горяча чертовка)", - пишут в комментариях.

Однако, среди тысяч комментариев есть как англоязычные, на немецком, итальянском, французком, так и арабском языке.

Всего за пару часов фото набрало почти 400 тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников.

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