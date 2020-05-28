"Зачетные сиськи": Ирина Шейк показала сочную грудь

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Знаменитая модель Ирина Шейк продолжает свое ремесло на карантине, и поделилась фото с бельем известного бренда Intimissimi, с которым она постоянно сотрудничает.

Ирина Шейк в прозрачном белье показала идеальное тело в своем Instagram.

На фото Ирина Шейк позирует в шелковом жакете от черной пижамы и прозрачном черном белье бренда Intimissimi полулежа-полусидя, подогнув ноги так, что выставила на обозрение их во всей длине.

Кроме того, поклонников очень сильно взбудоражило то, что белье прозрачное - под ним видно эпилированное тело и большие ареолы на ее груди. Поклонники не смогли пройти мимо этого зрелища и написати тысячи комментариев с комплиментами на многих языках, в том числе по-русски.

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

"Раздалась девочка...", "раздалась или разделась?", "Ааа Ира!! ща Инстаграм соски как увидит!", "Так не бывает и быть не может. Женщина не может быть столь совершенной!!", "видите ли, может))", "Письку покажи", "в зеркало посмотри-увидишь...", "Зачетные сиськи", - пишут в комментариях.

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