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"Зачетные сиськи": Ирина Шейк показала сочную грудь

28 мая 2020, 07:33

Российская модель, которая работает в США, Ирина Шейк завела поклонников развратным фото с голой грудью.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Знаменитая модель Ирина Шейк продолжает свое ремесло на карантине, и поделилась фото с бельем известного бренда Intimissimi, с которым она постоянно сотрудничает.

Ирина Шейк в прозрачном белье показала идеальное тело в своем Instagram.

На фото Ирина Шейк позирует в шелковом жакете от черной пижамы и прозрачном черном белье бренда Intimissimi полулежа-полусидя, подогнув ноги так, что выставила на обозрение их во всей длине. 

Кроме того, поклонников очень сильно взбудоражило то, что белье прозрачное - под ним видно эпилированное тело и большие ареолы на ее груди. Поклонники не смогли пройти мимо этого зрелища и написати тысячи комментариев с комплиментами на  многих языках, в том числе по-русски.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

"Раздалась девочка...", "раздалась или разделась?", "Ааа Ира!! ща Инстаграм соски как увидит!", "Так не бывает и быть не может. Женщина не может быть столь совершенной!!", "видите ли, может))", "Письку покажи", "в зеркало посмотри-увидишь...", "Зачетные сиськи", - пишут в комментариях.

Ранее голая телеведущая и модель пообещала удалить силикон из груди

Ирина Шейк новости шоу бизнеса
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