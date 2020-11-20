"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото

Евгения Мосиенко / Instagram

Блогерша Евгения Мосиенко, получившая особую популярность на соревнованиях по показу купальников, и считающая себя фитнес-бьюти блогером, показала в Instagram откровенные фото, сделанные на грани 18+.

Евгения Мосиенко показала в "инстаграм" себя в полной наготе, и поиграла с ножками, едва прикрыв руками сексуальную грудь.

"Искусство, или пошлость?", - спросила она в подписи к фото.

На снимке девушка позирует на столике, закинув ноги вверх на шкаф, и демонстрируя сочные ягодицы и натренированное загорелое тело. Чтобы свести поклонников с ума она показала сразу три разных фото, двигаясь так, чтобы не засветить ничего откровенного, но оставаться в развратной позе.

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

"Искусная пошлость", "Эстетика", "Спорный вопрос)))", "Очень красиво", "Эт вот круто) давно адекватных фоток у тебя не было", "Круто! Очень красивый образ!", "Однозначно искусство! Пошлость и в пуховике увидят)", "Пластичность", "Красивая, как статуэтка", - пишут ей в комментариях.

Ранее жена Димы Монатика Ирина поразила красотой в черном платье на пикантном фото.