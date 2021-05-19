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Исландия пропускает Евровидение - в участника обнаружили коронавирус

19 мая 2021, 17:59

Группа Daði og Gagnamagnið не выступит во втором полуфинале Евровидения 2021

Представители Исландии Евровидение 2021
Представители Исландии Евровидение 2021 / eurovision.tv

В четверг 20 мая пройдет второй полуфинал Евровидения 2021, в котором выступают страны "большой пятерки" и еще 12 участников. Однако, еще одна группа сошла с дистанции из-за коронавируса - представители Исландии не смогут продемонстрировать свой номер на сцене.

Как говорится в заявлении Вещательного союза, у членов группы Daði og Gagnamagnið обнаружили коронавирус перед их первым выступлением на Евровидении, поэтому, зрителям вечером 20 мая покажут только записанную видеоверсию песни.

"В среду, 19 мая у члена исландской группы Daði og Gagnamagnið также положительный результат на COVID-19. Остальная часть делегации снова сдала тест, и результат отрицательный. Было принято трудное решение отказаться от участия в живых выступлениях на Евровидении в этом году, поскольку они хотят выступать только вместе, как группа. Их песня останется на конкурсе, и мы будем транслировать их репетицию, записанную на сцене 13 мая", - объяснили организаторы.Читайте такжеЕвровидение 2021 - когда и где смотреть второй полуфинал

Группа должна была представить Исландию на отмененном конкурсе песни Евровидение 2020, и осталась на 2021 год, заменив песню.

Сейчас представители Исландии на Евровидении 2021 с песней 10 Years. Точно неизвестно, кто из членов группы заболел коронавирусом.

Напомним, накануне второй репетиции участница украинской группы Go-A заболела и также сдавала тест на коронавирус, который к счастью оказался отрицательным.

Второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая в Роттердаме. Смотреть его можно будет на СТБ и Суспильном каналах. Go-A готовятся к выступлению в финале 22 мая.

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