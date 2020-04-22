Голая ангел Victoria's Secret развратно изогнулась на пикантном фото

Изабели Фонтана / Instagram

Красотка-модель родом из Бразилии Изабели Фонтана позировала совершенно голой в откровенной фотосесиии для журнала Harper's Bazaar Serbia за май 2020.

Голое фото Изабели Фонтаны уже появилось в Instagram журнала.

"Harper's Bazaar Сербия май 2020. Что вы думаете про эту обложку?", - говорится в подписи к фото.

На фото Изабели Фонтана позирует стоя повернувшись вполоборота в одних только туфельках-шпильках зеленого цвета. Фонтана распустила волосы и томно смотрит на зрителя. Она продемонстрировала стройную фигуру и длинные соблазнительные ноги. На фото она засветила сочные ягодицы, а голую грудь прикрыла руками.

Изабели Фонтана / Instagram

Подписчики пришли в дикий восторг от шикарной фигуры Изабели Фонтаны, и поставили множество лайков и оставили комментарии с комплиментами.

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