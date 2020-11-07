"Изврат": Светлана Бондарчук обнажила грудь на провокационном фото

Светлана Бондарчук / Instagram

Российская журналистка, редактор, владелица PR-агентства Светлана Бондарчук обнажила сексуальную грудь.

Светлана Бондарук с рубашкой нараспашку вывалила грудь на фото в Instagram.

"Друзья, я рада вам сообщить, что запускаю свой марафон под названием "WOMAN BALANCE" Марафон поможет вырваться из рутины и сконцентрироваться на главном! На себе! Неважно, сколько вам лет! У любви к себе нет возраста) Так что лекции будут актуальны для всех. Я и моя команда, с которой я работаю над собой уже много лет готовы делиться с вами!", - написала Бондарчук, и рассказала про свою команду.

Светлана Бондарчук в черных высоких трусах и белой расстегнутой рубашке позировала с огромной грудью, которую она бесстыже вывалила на фото, прикрывая глаза полусогнутой рукой и сверкая яркой красной помадой и золотым ожерельем.

Светлана Бондарчук / Instagram

"Фуууу испанский стыд, не ожидала от Светланы такого позорища", "Как и я от вас",

"Даже не поняла, что здесь написано! Фото затмило текст!!! Фото огонь",

"Очень сексуально",

"Мда, изврат",

"Фотки полуголые это часть баланса? Типа раскрепощение?",

Напомним, Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.