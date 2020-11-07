УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Изврат": Светлана Бондарчук обнажила грудь на провокационном фото

7 ноября 2020, 02:45

Российская светская львица Светлана Бондарчук подразнила поклонников развратным фото топлес.

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук / Instagram

Российская журналистка, редактор, владелица PR-агентства Светлана Бондарчук обнажила сексуальную грудь.

Светлана Бондарук с рубашкой нараспашку вывалила грудь на фото в Instagram.

"Друзья, я рада вам сообщить, что запускаю свой марафон под названием "WOMAN BALANCE" Марафон поможет вырваться из рутины и сконцентрироваться на главном! На себе! Неважно, сколько вам лет! У любви к себе нет возраста) Так что лекции будут актуальны для всех. Я и моя команда, с которой я работаю над собой уже много лет готовы делиться с вами!", - написала Бондарчук, и рассказала про свою команду.

Светлана Бондарчук в черных высоких трусах и белой расстегнутой рубашке позировала с огромной грудью, которую она бесстыже вывалила на фото, прикрывая глаза полусогнутой рукой и сверкая яркой красной помадой и золотым ожерельем.

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук / Instagram

"Фуууу испанский стыд, не ожидала от Светланы такого позорища", "Как и я от вас",

"Даже не поняла, что здесь написано! Фото затмило текст!!! Фото огонь",

"Очень сексуально",

"Мда, изврат",

"Фотки полуголые это часть баланса? Типа раскрепощение?",

Напомним, Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

Светлана Бондарчук новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Изврат": Светлана Бондарчук обнажила грудь на провокационном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

02:45
"Изврат": Светлана Бондарчук обнажила грудь на провокационном фото
02:30
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва, обновление души и рабочие успехи Видео
02:04
Медсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу
01:30
Баку перерезал "дорогу жизни": эксперт объяснил поражение Еревана в битве за Карабах Видео
01:00
Соцсеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
Реклама
00:39
Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила Видео
00:20
Потеря обоняния при COVID-19​: врачи назвали причину Видео
06 ноября, пятница
23:59
У Порошенко от коронавируса умирает теща
23:45
Холостячка 1 сезон 3 выпуск 06-11-2020 - кто ушел Видео
23:42
Судья КСУ похвастался участием в двух Майданах
23:24
Ученые нашли способ определения подлинности вина
22:58
COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев Видео
22:52
"Господь запрещает": под Ровно учителя наказали за отказ носить маску Видео
22:28
В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого
22:08
В Евросоюзе стартовала реформа Шенгена
21:58
Словакия высказалась об участии в Крымской платформе
21:46
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
21:35
"Про уродов и людей": в КСУ ответили на оскорбления Офиса президента
21:29
Карантин выходного дня: инфекционист указал на важный факт Видео
21:14
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
Реклама
21:10
Навального развеселила версия МВД РФ о панкреатите во время отравления
21:08
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
21:07
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в ОРДЛО
20:51
Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм
20:35
В школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обучения Видео
20:16
Украина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборы
20:06
СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США Видео
20:03
Россиянка погорела на крупной валютной взятке из-за наркотиков
19:30
В Офисе президента прошлись по решению КСУ
19:21
Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие Видео
19:19
В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины
19:13
Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 06-11-2020: видео Видео
18:55
Стартовала продажа умных масок PuriCare: коронавирус не пройдет
18:53
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
18:52
Испытания вакцины от коронавируса: каким будет результат
18:44
Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу Видео
18:32
Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов Видео
18:31
​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​ Видео
18:24
Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ
Реклама
18:12
В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум Видео
18:05
В Украине презентовали разведывательно-ударный дрон Сокол-300 Фото
17:57
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
17:56
Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве Видео
17:49
Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы Видео
17:35
Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​ Видео
17:35
В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест Видео
17:33
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
17:26
Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски Видео
17:13
Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять