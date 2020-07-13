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Jerry Heil подает в суд за оскорбительные материалы сексуального характера

Малоизвестный блогер положил на музыку Jerry Heil песню со словами с унизительным контекстом в адрес певицы.

13 июля 2020, 15:36
Jerry Heil
Jerry Heil / Instagram

Финалистка отбора на Евровидение 2020 Jerry Heil опубликовала предупреждение о том, что подает в суд на инста-блогера, который опубликовал песню-дразнилку на музыку ее песни. Яна Шемаева подает в суд за то, что в песне унизительный контекст с сексуальным характером в ее адрес. По словам певицы, все ее адекватные просьбы были отклонены, и у нее нет другого выбора.

Свое объявление Jerry Heil опубликовала в Instagram.

"Никогда не была конфликтной - и вот знову. Как я и писала, трек с припевом "трахнуть JH" я благополучно игнорировала, пока меня не начали зажигать инфой о нем. Но этого для хайп было мало, поэтому исполнитель решил поставить его на рекламу! Что дальше? Парень написал в сториз, что если я не отреагирую, он напишет еще таких чудесных тречкив! Но что случилось после моей реакции? Чувак снял видео, где говорит, что не это имел в виду, аргументировав это неоспорима факту типа: "замените "трахнуть" на "поцеловать"- и в песне гораздо приятнее смысл. КЭП, ТОЧНО! А если изменить "трахнуть" на "покатать на большую", выходит еще какой-то дополнительный смысл. Он спел то, что написал. Это не прямой эфир - на создание трека у человека идет время, и его достаточно, чтобы понять слова, которые выполняешь..Мне пофиг", - пишет Яна.

Певица рассказала, что научилась переносить и адекватно реагировать на действия, которые можно охарактеризовать как "сексуальные домогательства", и не намерена сейчас спускать все на тормозах.

"Я сейчас сильная, закаленная и умею прощать людей, которые пока не понимают определенных вещей - я сама тупая во многих вопросах! Таких ситуаций произошло около сотни только со мной. Но таких случаев - миллионы с миллиардами девушек в мире! И теперь самое происходит в интернете. И получается, можно даже песни такие выпускать! Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, но к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, ЧТО он сказал.По процедуре, я вынуждена перед подачей иска проинформировать @faynyy о моих намерениях и попросить удалить трек из всех платформ и снять видео-извинение. Подчеркиваю: именно я не обижена. Мне важно, чтобы этот случай стал прецедентом и чтобы социум перестал считать, что говорить так с незнакомой девушкой - это ок! Слова имеют значения", - заявила Jerry Heil.

Охрана Отмена Jerry Heil смотреть онлайн клип:

Ранее российская телеведущая Дом-2 Ксения Бородина неоднозначно высказалась о ЛГБТ-движении.

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