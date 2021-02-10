УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале

10 февраля 2021, 07:05

Украинская певица Jerry Heil показала стройную фигурку и заинтриговала поклонников кадрами без белья.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, показала соблазнительные кадры без лифчика.

Jerry Heil в сториз Instagram сняла себя топлес и в спортивных штанах. Яна позировала перед зеркалом, демонстрируя шикарную фигуру, поворачиваясь разными сторонами к камере. Она связала волосы в хвост и снимая одной рукой, другой прикрывала грудь. Потом она еще "замазала" грудь белой краской, чтобы точно не "поймать" жалобу от Instagram.

"Как же круто подтягивается тело после Айкуна", - подписала она сториз.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

До этого Яна Шемаева показала откровенное фото в ванной и сделала признание.

новости шоу бизнеса Jerry Heil
Сейчас вы просматриваете новость «Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Оля Полякова публично оскорбила Тину КарольОля Полякова публично оскорбила Тину Кароль Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую женуТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурорДочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор Диана Шурыгина топлес показала грудь на публикеДиана Шурыгина топлес показала грудь на публике В Сети нашли новое фото Пугачевой без парикаВ Сети нашли новое фото Пугачевой без парика
Следующий материал

Последние новости

07:22
В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде
07:06
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
07:05
Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале
06:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые
06:30
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
Реклама
06:01
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
05:20
"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить Видео
05:00
Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов Видео
04:30
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
03:55
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
03:21
Эксперт подсчитал, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни
02:48
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
02:15
В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
01:42
Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов
01:42
Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса
01:19
Через Днепр построят мост. Строить будут турки за 11 млрд
00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента Видео
00:55
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
00:30
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
Реклама
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
Реклама
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
19:22
Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование
19:05
В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд Видео
19:03
"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику Видео
19:02
Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять