Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, показала соблазнительные кадры без лифчика.

Jerry Heil в сториз Instagram сняла себя топлес и в спортивных штанах. Яна позировала перед зеркалом, демонстрируя шикарную фигуру, поворачиваясь разными сторонами к камере. Она связала волосы в хвост и снимая одной рукой, другой прикрывала грудь. Потом она еще "замазала" грудь белой краской, чтобы точно не "поймать" жалобу от Instagram.

"Как же круто подтягивается тело после Айкуна", - подписала она сториз.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

До этого Яна Шемаева показала откровенное фото в ванной и сделала признание.