"К черту скромность": Лобода показала внушительную грудь

Певица Светлана Лобода побаловала поклонников откровенными фото, и попросила придумать название к своему обнаженном телу на фото.
Певица Светлана Лобода в леопарде засветила аппетитные формы и произвела фурор интригующим предложением.
Светлана Лобода поразила пользователей сети сексуальными ножками на фото в Instagram и предложила придумать название к ее позам.
"Не смогла определиться...1 или 2, поможешь? И еще хочу подпись к фото ...Твои варианты", - пишет она.
На фото Лобода позирует в слитном леопардовом купальнике на высоком стульчике, так что в самом выгодном ракурсе видны ее длинные стройные ножки и грудь в очень внушительном декольте.
Поклонники впечатлились формами певицы, и предложили ей самые разнообразные и развратные комментарии.
"К черту скромность"
"Хищница", "Главное носки вытянуть как следует"
"Поза львицы, страсть тигрицы",
"Иллюстрация к предисловию по основам секса. Почему нет? Очень мотивирует",
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