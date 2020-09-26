"К черту скромность": Лобода показала внушительную грудь

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода в леопарде засветила аппетитные формы и произвела фурор интригующим предложением.

Светлана Лобода поразила пользователей сети сексуальными ножками на фото в Instagram и предложила придумать название к ее позам.

"Не смогла определиться...1 или 2, поможешь? И еще хочу подпись к фото ...Твои варианты", - пишет она.

На фото Лобода позирует в слитном леопардовом купальнике на высоком стульчике, так что в самом выгодном ракурсе видны ее длинные стройные ножки и грудь в очень внушительном декольте.

Поклонники впечатлились формами певицы, и предложили ей самые разнообразные и развратные комментарии.

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода / Instagram

"К черту скромность"

"Хищница", "Главное носки вытянуть как следует"

"Поза львицы, страсть тигрицы",

"Иллюстрация к предисловию по основам секса. Почему нет? Очень мотивирует",

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