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"К черту скромность": Лобода показала внушительную грудь

26 сентября 2020, 07:15

Певица Светлана Лобода побаловала поклонников откровенными фото, и попросила придумать название к своему обнаженном телу на фото.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода в леопарде засветила аппетитные формы и произвела фурор интригующим предложением.

Светлана Лобода поразила пользователей сети сексуальными ножками на фото в Instagram и предложила придумать название к ее позам.

"Не смогла определиться...1 или 2, поможешь? И еще хочу подпись к фото ...Твои варианты", - пишет она.

На фото Лобода позирует в слитном леопардовом купальнике на высоком стульчике, так что в самом выгодном ракурсе видны ее длинные стройные ножки и грудь в очень внушительном декольте.

Поклонники впечатлились формами певицы, и предложили ей самые разнообразные и развратные комментарии.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"К черту скромность"

"Хищница", "Главное носки вытянуть как следует"

"Поза львицы, страсть тигрицы",

"Иллюстрация к предисловию по основам секса. Почему нет? Очень мотивирует",

Ранее Селена Гомес показала сочные формы на обольстительном фото

Светлана Лобода новости шоу бизнеса
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