"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь

Российская певица Полина Фаворская порадовала поклонников своей сексуальностью на весьма пикантном фото.
Фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала горячее фото в своем Instagram, и завела поклонников пикантными подробностями своей фигуры.
Полина Фафорская показала фото топлес в жакете.
"Отбросим все стеснения в омут тайных грёз", - пишет она под фото.
На снимке девушка снялась сидя перед камерой в черных джинсах и черном жакете, который едва прикрыл ее соблазнительные формы, а волосы заплела в свои любимые разноцветные косички.
Полина продемонстрировала стройную фигуру, белоснежную кожу и сверкнула соблазнительной грудью, которую до конца не скрыл жакет.
Кроме того, она начала показательно расстегивать ширинку штанов, и фото запечатлело момент где-то в процессе.
Поклонники эмоционально отреагировали на обнажение Фаворской.
"Полина как то озабоченая то фотки с голой жопай выкладывает то это а с ввиду вроде милая и умная девочка", " а умная девочка не имеет права транслировать свою сексуальность?"
"Ну покажи уже титьки, к черту стеснения!"
"У неё сисек нет , как я тебя понимаю бро", "Свободная уверенная яркая",
"Сиськи тоже отбросила?)", "Да и сейчас они тебе вышибут мозги",
Ранее Настя Ивлеева обнажила грудь на фото крупным планом, и вызвала восторг у поклонников.