"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь

Полина Фаворская / Instagram

Фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала горячее фото в своем Instagram, и завела поклонников пикантными подробностями своей фигуры.

Полина Фафорская показала фото топлес в жакете.

"Отбросим все стеснения в омут тайных грёз", - пишет она под фото.

На снимке девушка снялась сидя перед камерой в черных джинсах и черном жакете, который едва прикрыл ее соблазнительные формы, а волосы заплела в свои любимые разноцветные косички.

Полина продемонстрировала стройную фигуру, белоснежную кожу и сверкнула соблазнительной грудью, которую до конца не скрыл жакет.

Кроме того, она начала показательно расстегивать ширинку штанов, и фото запечатлело момент где-то в процессе.

Поклонники эмоционально отреагировали на обнажение Фаворской.

Полина Фаворская / Instagram

"Полина как то озабоченая то фотки с голой жопай выкладывает то это а с ввиду вроде милая и умная девочка", " а умная девочка не имеет права транслировать свою сексуальность?"

"Ну покажи уже титьки, к черту стеснения!"

"У неё сисек нет , как я тебя понимаю бро", "Свободная уверенная яркая",

"Сиськи тоже отбросила?)", "Да и сейчас они тебе вышибут мозги",

Ранее Настя Ивлеева обнажила грудь на фото крупным планом, и вызвала восторг у поклонников.