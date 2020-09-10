"Как порно": Вики Одинцова без трусов засветила голую грудь

Модель Виктория Одинцова спровоцировала поклонников откровенным фото, для которого она полностью разделась и позировала с сочной грудью.
Российская модель и блогер Виктория Одинцова побаловала своих поклонников откровенным фото из журнала Marvin, для которого она снялась без трусов.
Вики Одинцова без белья позировала для фото, которое попало в Instagram.
"В журнале выкладываются и другие красивые фото. Не забудь подписаться", - пишет она под фото
На снимке Виктория Одинцоват позирует полулежа в прозрачной черной кофточке и без трусов.
Одинцова сложила ноги так, чтобы скрыть самые развратные подробности своей позы, а выдающиеся подробности сочной груди под прозрачным нарядом замазала маркером.
"Харош сиськи закрашивать!", Шикарно", "Снова песду не видно", "Мне кажется, даже если бы у неё были небритые ноги, я бы всё равно ей восхищался )", "Фотографии с замазками это как смотреть порно с квадратиками на гениталиях", "Когда уже соски покажешь, Вики))", "Где трусики", - пишут в комментариях.
Ранее звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото