"Как порно": Вики Одинцова без трусов засветила голую грудь

Вики Одинцова / Instagram

Российская модель и блогер Виктория Одинцова побаловала своих поклонников откровенным фото из журнала Marvin, для которого она снялась без трусов.

Вики Одинцова без белья позировала для фото, которое попало в Instagram.

"В журнале выкладываются и другие красивые фото. Не забудь подписаться", - пишет она под фото

На снимке Виктория Одинцоват позирует полулежа в прозрачной черной кофточке и без трусов.

Одинцова сложила ноги так, чтобы скрыть самые развратные подробности своей позы, а выдающиеся подробности сочной груди под прозрачным нарядом замазала маркером.

Вики Одинцова / Instagram



"Харош сиськи закрашивать!", Шикарно", "Снова песду не видно", "Мне кажется, даже если бы у неё были небритые ноги, я бы всё равно ей восхищался )", "Фотографии с замазками это как смотреть порно с квадратиками на гениталиях", "Когда уже соски покажешь, Вики))", "Где трусики", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото