"Как школьница": Валерия разделась и удивила пикантным фото

Валерия / Instagram

Певца Валерия отдыхает и работает в Дубаи. Как она сообщала ранее, певица снимала там каие-то сцены с клипа, а позже была запечатлена собственным мужем на пляже.

Валерия в бикини показала свое фото в Instagram.

"Вот не поверите: иду разговариваю с мамой по телефону, а мой муж бегает вокруг меня и снимает. ( Есть ведь мужья, которых не заставить это делать). Я, конечно, злюсь, потому что отвлекает, ну нехотя пару раз остановилась и даже убедительно улыбнулась, зато теперь есть что в ленту разместить. Боюсь, что в ближайшее время будет много похожего контента, уж извините. На песке тень отца Иосифа", - пишет она.

На фото Валерия позирует у моря в крошечном бикини, показывая стройную фигурку и длинные ножки, плоский живот и соблазнительные женские формы.

Ее поклонники не смогли не отметить, что у Валерии хорошая фигура для ее возраста.

Валерия / Instagram

"Такой фигуре любая 18летняя девчонка позавидует",

"Такую фигурку грех не сфоткать! Шикарная!",

"Сколько лет этой девочке?", "Как школьница",

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