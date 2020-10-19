"Как школьница": Валерия разделась и удивила пикантным фото

Российская певица Валерия показала пляжное фото, которое для нее сделал ее муж Игорь Пригожин во время съемок ее нового клипа.
Певца Валерия отдыхает и работает в Дубаи. Как она сообщала ранее, певица снимала там каие-то сцены с клипа, а позже была запечатлена собственным мужем на пляже.
Валерия в бикини показала свое фото в Instagram.
"Вот не поверите: иду разговариваю с мамой по телефону, а мой муж бегает вокруг меня и снимает. ( Есть ведь мужья, которых не заставить это делать). Я, конечно, злюсь, потому что отвлекает, ну нехотя пару раз остановилась и даже убедительно улыбнулась, зато теперь есть что в ленту разместить. Боюсь, что в ближайшее время будет много похожего контента, уж извините. На песке тень отца Иосифа", - пишет она.
На фото Валерия позирует у моря в крошечном бикини, показывая стройную фигурку и длинные ножки, плоский живот и соблазнительные женские формы.
Ее поклонники не смогли не отметить, что у Валерии хорошая фигура для ее возраста.
"Такой фигуре любая 18летняя девчонка позавидует",
"Такую фигурку грех не сфоткать! Шикарная!",
"Сколько лет этой девочке?", "Как школьница",
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