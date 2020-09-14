"Какие большие глаза": Тина Кароль без белья засветила грудь

Тина Кароль / Instagram

Украинская певица и телеведущая Тина Кароль примерила супер-шикарное платье на 3 выпуск шоу Танці з зірками 2020, а потом показала пикантную фотосессию в своем соблазнительном наряде в Instagram.

Тина Кароль не стала подписывать фото, на них певица позирует в черном платье с очень откровенном декольте от Дэвида Кома.

Черное платье в пол с огромным разрезом до бедра и декольте, которое не предусматривает ношение белья очень понравилось поклонникам. Тина Кароль похвасталась сочными формами и соблазнительными ножками на фото, а поклонники забросали ее благодарными комплиментами и комментариями.

"Пожарище. Прямые волосы - это секс , куда ещё , мы и так все ох...ли в хорошем смысле слова БОГИНЯ", "Я ГОРЮ. За что нам такая красота ?", "Какаааая красивая! Образец истинной женщины) восхищаюсь и вдохновляюсь вами", "Мама-кошка)", "Ух ты, какие большие красивые глаза", - пишут в комментариях.

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