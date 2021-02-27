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"Какие формы": Анита Луценко засветила прелести на аппетитном фото

27 февраля 2021, 01:14

Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко засветила ягодицы на интимном фото.

Анита Луценко
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

Телеведущая, известная тренер и блогер Анита Луценко, которая когда-то занималась подготовкой участников на шоу Зважені та щасливі, показала сексуальные ягодицы на необычно горячем фото.

Анита Луценко в Instagram показала фото в трусиках и маечке. Анита Лученко продемонстрировала свою натренированную невероятную фигурку. Девушка наклонилась вперед и оттянула трусики, продемонстрировав сеусуальные прелести.

Анита Луценко никак не стала подписывать фото, но поклонники оценили ее работу над собой восторженными комментариями.

Анита Луценко
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

"Какие формы", "Емммм.... трохи вульгарно , а може Я заздрю", "Красиво", "Супер ножки"

"Афигенное фото, шикарная форма", "Красоточка!!! Нет слов!!!",

"Ну все я теперь узнала как выглядит зависть", "Фото странное, простите", "Зажгли ленту в пятничный вечер",

Ранее голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами

Анита Луценко новости шоу бизнеса
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