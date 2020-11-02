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Камалия отправилась лечиться после коронавируса в Германию

2 ноября 2020, 15:54

Украинская певица Камалия рассказала, как отправилась в Европу для дополнительной проверки здоровья после коронавируса.

Камалия
Камалия / Instagram

Украинская певица Камалия, которая переболела коронавирусом, сообщила своим поклонникам о том, что намерена доисследовать свое здоровье после выздоровления.

43-летняя звезда отметила, что муж посоветовал ей проверить последствия коронавируса за границей.

"По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем. По возвращению обязательно поделюсь с вами в моём следующем эфире. Не болейте!", - пишет она.

Свое сообщение Камалия сопроводила пост черно-белым фото в черном лаковом плаще и солнцезащитных очках.

Камалия
Камалия / Instagram

"Захур просто золотой муж", "Не болейте - не очень правильно говорить. Лучше - будьте здоровы!!!!", "Пусть все будет хорошо. Удачи", "Удачи и скорейшего возвращения!!!! ждём вас в прямых эфирах", - пишут ей в комментариях

Напомним, вначале сентября Камалия рассказала, что их семья заболела коронавирусом.

После этого она уточняла, что ее муж перенес коронавирус более тяжело.

После того, как Камалия излечилась от коронавируса, она стала вести блог о коронавирусе в своем Instagram.

Камалия коронавирус новости шоу бизнеса коронавирус Украина
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