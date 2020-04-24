Канье Уэст забрал детей Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст поделили детей / Reuters

Канье Уэст забрал детей у Ким Кардашьян, и съехал с ними в другой штат в отдельный дом. На фоне карантина из-за коронавируса и постоянного семейного напряжения в семье Ким и Канье, пара приняла радикальное решение, и разделили детей, пишет издание People.

Многодетная Ким Кардашян публично признавалась, что ей сложно самостоятельно ухаживать за четырьмя отпрысками разного возраста – 6-летней Норт, 4-летним Сэйнт, 2-летней Чикаго и 10-месячным Псалмом.

На основании этого, а также того, что у них и так были напряженные отношения, которые давали повод для слухов о разводе в СМИ, пара решила заниматься детьми по очереди, и по возможности делать это раздельно, чтобы второй родитель отдыхал.

Первым взял на себя ответственность папа Канье Уэст. С детьми он отправился в штат Вайоминг, где супруги недавно приобрели два роскошных ранчо, а сама Ким осталась в Калифорнии.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что она почти что скрывается от своих детей дома, хоть старшие и занимаются самообучением дома днем.

"Это безумие. Я будто прячусь от них. Если я когда-то и задумывалась хотя бы на минуту, что хочу пятого ребенка, то, находясь в самоизоляции с четырьмя детьми, поняла, что на самом деле этого более чем достаточно", – говорила она ранее.

Ранее другая семейная пара - Екатерина Кухар и Александр Стоянов снова продемонстрировали, как у них все хорошо. Екатерина Кухар позировала в пикантном неглиже для флешмоба.