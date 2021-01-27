Каннский кинофестиваль перенесли: названа причина

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19 / Reuters

Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса. Проведение кинофестиваля планировалось в мае.

Как напомнили в дирекции Каннского фестиваля, они еще осенью заявляли о возможности переноса дат будущего кинофорума в зависимости от развития ситуации с пандемией.

Теперь эти предположения становятся реальностью.

Предварительно, фестиваль должен был состояться с 11 по 22 мая на Лазурном побережье в городе Канны, Франция.

Теперь Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Как известно, Каннский кинофестиваль – ежегодно проводится в конце мая во Франции, в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году.

В 2020 году кинофестиваль в 73-й раз должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Позже организаторы сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. 27 октября Каннский кинофестиваль открылся, но прошел в сокращенной трехдневной программе.

Как ранее сообщал Главред, организаторы отменили Евровидение 2020 из-за коронавируса, и не стали переносить его с весны 2020 на осень.