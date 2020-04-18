Как похудеть на карантине: эксклюзивные советы от Насти Каменских

Настя Каменских рассказала, как похудеть на карантине / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в подробностях сообщила о правильном здоровом питании, которое позволяет сбросить лишние килограммы на карантине.

Певица призналась, что принимает пищу в одно и то же время небольшими порциями пять раз в день - и так производится пищевая привычка. В меню певицы преобладают овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба. А вот сладостей и мучных продуктов в ее рационе нет уже давно.

"Порции у меня всегда нормального размера. Я никогда не морю себя голодом, но питаюсь правильно и сбалансировано!" - сказала Каменских и предоставила подробный план питания на целый день.

На завтрак певица ест сваренную на воде овсянку без соли и сахара с яблоком и орехами, или натуральный несладкий йогурт с измельченным яблоком или зеленой грушей.

На второй завтрак готовит омлет с рукколой, листьями салата, базиликом и слабосоленым лососем или авокадо.

"Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так гораздо полезнее!" - поделилась секретом Настя.

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Обед певица делит на три части. На тарелке обязательно должны быть белок, гарнир из сложных углеводов и овощи (свежие - салатные листья, огурцы, руккола, или приготовленные на пару)

Это может быть отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты. Гарниры певица готовит на воде, без добавления соли и масла. Чтобы сделать гречку вкуснее, Настя советует заправить ее оливковым маслом и соевым соусом. Певица использует только оливковое, давно отказавшись от подсолнечного.

Два-три раза в неделю на обед она готовит легкие овощные супчики с курицей. Овощи можно брать на свой вкус, а вот картофель следует использовать минимально.

"За время хранения она накапливает больше простых сахаров и теряет большинство своих полезных веществ. Другое дело с молодым картофелем, но сейчас пока не сезон. Зелень в суп лучше добавляйте непосредственно перед подачей на стол, чтобы сохранить все ее полезные свойства", - советует Настя

Ужин Каменских также разделяет на две части. Первый - в 16.00. Он состоит из белка, гарнира и овощей. Второй вечерний прием пищи - через три часа. Это 150 г сыра жирностью 5% и чашка черного чая.

Кстати, в течение дня Каменских позволяет себе только одну чашку кофе с миндальным или кокосовым молоком и одну чашку чая. В остальное время пьет чистую воду - по 2-3 литра в день. Настя советует за 20 минут перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды.

"Саму пищу не запивать, чтобы не увеличивать общий объем пищи в желудке и не разбавлять желудочный сок", - советует Каменских.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 17 апреля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что транспорт запустят тогда, когда правительство начнет отменять карантин. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.