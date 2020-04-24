"Какие сисяндры, самый сок": Катя Кищук достала голую грудь из платья

Катя Кищук / Instagram

Российская певица Катя Кищук поделилась откровенными фото, на которых развратно позируя оголила грудь и опасно сверкнула сосками в Instagram.

Катя Кищук оголила сокровенное на пикантном фото в своем Instagram.

На фото Катя Кищук спускает свое белье нежно голубого цвета, постепенно оголяя соблазнительные формы, демонстрируя сочную грудь и оголяя соски на груди, но так, чтобы это было обрезано объективом фото.

Сама Катя никак свои фото не комментировала, но ее поклонники завалили возбужденными комментариями.

"Соска такая", "Прекрасна, как всегда", "Ну, ты огонь, сеструх",

"Нифигасе, персики превратились а арбузов",

"Мать, ну и бидоны", "Самый сок",

"Что с губами?", "Красоточка", "Никита, хватит др*чить", "Ну, по сосаться можно, думаю",

"*бать мой х*й, какие сисяндры",

"Ты че за секс машина?",

"*бать, ты п*здатая", "Выпадают?? Я держу! Между ножек снасть!!",

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