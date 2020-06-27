"У меня встал": Катя Кищук засветила ягодицы на пикантном фото

Катя Кищук / Instagram

Российская певица Катя Кищук, бывшая Серебро дразнится со своими поклонниками горячими фото.

Катя Кищук показала сочные формы в своем Instagram.

Экс-Серебро Катя Кищук похвасталась очередным пикантным фото в розовеньком бикини, на котором засветила все достоинства своей фигуры. На фото она снялась полулежа в полуоборота в крошечном бикини, которое едва прикрывает ее сочную фигуру.

Катя Кищук не стала подписывать свой снимок, но ее поклонники завалили девушку горячими признаниями, комментариями и комплиментами.

Катя Кищук / Instagram

"Красотка", "Ты как будто не с нашей планеты...", "Воу, киска, между твоих булок моя прописка", "*бать, тут у меня встал вопрос", "Попа как орех, так и просится на грех", "Угроза моей гетеросексуальности", "Богиня", "Норм жопа", - пишут в комментариях.

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