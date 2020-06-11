Катя Осадчая поразила красотой на откровенном фото

Катя Осадчая / Instagram

Украинская телеведущая Катерина Осадчая похвалилась отличной фигурой в купальнике.

Ведущая Світського життя Катерина Осадчая предстала в крошечном черном бикини на травке. Свое летнее фото Осадчая показала в Instagram.

"Лето - самое лучшее время года", - написала она.

На фото Осадчая продемонстрировала нежную и счастливую улыбку, которую подарила заходящему солнцу.

Она позировала на травке на заднем дворе недалеко от бассейна в черном маленьком бикини, которое не смогло скрыть все достоинства ее фигуры.

Катя Осадча / Instagram

Под фото, которое появилось только несколько минут назад, сразу стали собираться комплименты для Катерины, и восторженные отзывы о ней.

К слову, ее муж - Юрий Горбунов недавно начал съемки столь ожидаемого сериала Велікі Вуйки 2 сезон.