Кайли Дженнер возбудила фанатов шикарным телом в откровенном купальнике

Фолловеры обрадовались и "закидали" девушку миллионами лайков.
Кайли Дженнер, звезда социальных сетей, модель и единоутробная сестра Ким Кардашьян, побаловала все 200 миллионов своих фолловеров новым соблазнительным образом.
На своей странице в Instagram девушка выложила фото, на котором она позирует в сером бархатном купальнике с весьма откровенными вырезами (который показал сразу все прелести Дженнер.
Она позирует на балконе в собственном особняке, кокетливо придерживая волосы рукой. "Все хорошо", ‒ лаконично написала Дженнер под снимком.
В целом посту с фото фолловеры поставили более 9,1 миллионов лайков.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Журнал V Magazine в честь 23-летия Кайли Дженнер выложил в Сеть откровенные фото.
- Девушка позировала без белья в трех прозрачных платьях. И прозрачная ткань позволила фанатам во всей красе оценить ее большой бюст.
Автор: Дмитрий Видоменко