Кайли Дженнер возбудила фанатов шикарным телом в откровенном купальнике

Дженнер / instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер, звезда социальных сетей, модель и единоутробная сестра Ким Кардашьян, побаловала все 200 миллионов своих фолловеров новым соблазнительным образом.

На своей странице в Instagram девушка выложила фото, на котором она позирует в сером бархатном купальнике с весьма откровенными вырезами (который показал сразу все прелести Дженнер.

Она позирует на балконе в собственном особняке, кокетливо придерживая волосы рукой. "Все хорошо", ‒ лаконично написала Дженнер под снимком.

В целом посту с фото фолловеры поставили более 9,1 миллионов лайков.

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Напомним, ранее Главред сообщал: