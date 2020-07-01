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Кайли Дженнер вывалила сочную грудь из откровенного белья

Американская миллионерша и сестра Кардашьян Кайли Дженнер показала откровенное фото в соблазнительном белье.

1 июля 2020, 11:22
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Сестра Дженнер и Кардашьян, Кайли Дженнер, которая недавно похвасталась своим новым офисом, показала развратное фото в прозрачном корсете.

Кайли Дженнер показала, что едва удерживает огромную грудь в тугом корсете на фото в своем Instagram.

Кайли Дженнер, модель, участница реалити Семейство Кардашьян и с недавних пор успешная бизнес вумен, которая претендует на звание миллиардерши, показала свои соблазнительные формы в миленьком корсете нежного телесного цвета.

Кайли Дженнер снялась во время примерки белья - корсет либо не до конца застегнут, либо только начали снимать.

На фото Дженнер придерживает расстегнутый спереди корсет руками у груди, чтобы они не выпрыгнули наружу. Тем не менее, тугой корсет явно не сможет их так просто удержать - видно, как грудь буквально переваливается через верх.

Кроме того, фотограф захватил в кадр тонкую талию и пышные бедра Кайли Дженнер - она пустила в ход все свои женские преимущества.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Фото всего за 8 часов собрало более 7 миллионов лайков и сотни тысяч комментарием - и на этом поклонники не останавливаются.

Ранее певица Maruv взбудоражила откровенным нарядом.

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