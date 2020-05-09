Кайя Гербер похвалилась сочными ягодицами на пикантном фото

Кайя Гербер / Instagram

Американская модель Кайя Гербер которая пару лет назад начала карьеру модели с легкой руки матери Синди Кроуфорд, снялась в горячей фотосессии в постели.

Кайя Гербер похвасталась сексуальными формами на домашнем фото для издания Poosh.

"Проблемы со сном? Вступайте в клуб. Мы собрали наши лучшие домашние средства, чтобы помочь с бессонницей, потому что мы все могли бы немного больше спать", - пишут под публикацией

На фото Кайя Гербер лежит и снимает себя в зеркале на постели. Она похвасталась длинными стройными ножками и сочной молодой фигурой, едва прикрытой черным сексуальным бельем.

Кайя Гербер / Instagram

Издание предлагает свою новую публикацию о методах борьбы с бессонницей, но поклонники пришли в восторг от шикарной фигуры девушки.

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