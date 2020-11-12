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Кайя Гербер засветила молодую грудь в рекламе лакшери-белья

12 ноября 2020, 14:49

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер после некоторого затишья, разделась для откровенной рекламной кампании.

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram

19-летняя Кайя Гербер похвасталась модельной фигурой на пикантном снимке, который она сделала для рекламной компании "A Sense of Home" и "BLEUSALT".

Кайя Гербер снялась в черных лосинах и белье для модного бренда и рассказала, как "A Sense of Home" занимается помощью людям, и что в партнерстве с брендом, 20% выручки с продаж товара пойдет "A Sense of Home" для помощи в обеспечении американцев, и не только.

Для фотосессии Кайя Гербер выбрала фото, на котором она позирует у стены в черных лосинах, черном крошечном лифчике и белой курточке, расстегнутой и спущенной на плечи.

Крошечные чашечки лифчика не способны полностью прикрыть женские прелести модели, и она продемонстрировала стройную фигуру с округлостями во всей красе.

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram

У Кайи Гербер 6 миллионов подписчиков, на ее публикацию за день отреагировало уже 205 тысяч человек с лайками, а тысячи написали комментарии по поводу ее участия в программе и ее красоты.

Напомним, что подопечная Потапа певица Ingret разделась на пикантном фото.

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