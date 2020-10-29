Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини

Сестра Ким Кардашьян шокировала фигурой в купальнике / Instagram

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кендалл Дженнер поделилась со своими поклонниками откровенными снимками с отдыха.

На своей странице в Instagram 24-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" опубликовала пляжные фото.

На свежих кадрах Кендалл позировала, стоя в воде лазурного цвета. Модель была одета в мини-бикини, которое она дополнила солнцезащитными очками.

"Желе досталось мне", - с юмором подписал кадры сестра Ким Кардашьян.

Отметим, недавно американская телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала день рождения во время пандемии коронавируса и подверглась критике со стороны пользователей сети. ​

Знаменитость арендовала остров и отправилась туда вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить свое 40-летие. Бизнесвумен рассказала, что за две недели до вылета все гости соблюдали двухнедельный карантин, во время которого несколько раз сдавали тесты на коронавирус.​

Поклонники звезды реалити-шоу раскритиковали ее за то, что она демонстрирует роскошный образ жизни во время кризиса, возникшего из-за пандемии.

"Богатые чувствуют себя нормально на частном острове, а обычные люди даже не могут отметить День благодарения и Рождество", "Я не видела мою семью с февраля!", "Как можно делать вид, что все в порядке, сидя на частном острове?", - комментировали поклонники.

Как ранее Главред сообщал, Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой.