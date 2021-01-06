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Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом

6 января 2021, 10:30

Семейная идиллия для камер стала разваливаться, и это заметили американские журналисты.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram

Некогда самая популярная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к разводу. Пока пара официально не комментирует перспективы развода, но ряд американских СМИ со ссылками на свои источники пишут о крахе отношений.

Как пишет издание Page Six, Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, специализирующуюся на разводах знаменитостей. Правда, издание People сообщает, что супруги еще пытаются спасти свой брак, проходя курс семейной терапии у психолога.

Некоторое время назад Ким перестала носить обручальное кольцо. Новый год пара тоже отмечала врозь - Ким с родственниками, а Канье Уэст - в их доме в Вайоминге.

Слухи о грядущем разводе пары ходят уже давно. Особенно они усилились после после скандального выступления решившего баллотироваться в президенты США Канье Уэста в Северной Каролине.

Он заявил, что Ким хотела сделать аборт, когда была беременна своим первенцем Норт, но он помешал этому, приведя этим Кардашьян в ярость. Также рэпер сообщал, что родственники постоянно пытаются упечь его в психбольницу. Канье утверждает, что пытается развестись уже 2 года.

Напомним, в 2020 году закрылось Реалити Семейка Кардашьян.

Еще год назад Канье Уэст забрал детей и уехал от Кардашьян, но она все же уговорила его попробовать еще.

До этого Канье Уэст сам обращался к психологу.

Ким Кардашьян Канье Уэст новости шоу бизнеса
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