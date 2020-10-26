Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой

Совсем недавно Ким исполнилось 40 лет.
Американская звезда Ким Кардашьян, которая недавно отпраздновала свое 40-летие, опубликовала на своей странице в Instagram серию пикантных снимков с отдыха.
Звезда реалити продемонстрировала соблазнительные формы и плоский живот, тем самым фанаты были шокированы невероятной фигурой теледивы.
Кардашьян предстала на фото в сексуальном бежевом бикини. Свой пляжный лук она дополнила темно-бордовой банданой с принтом и стильными очками.
"Это 40", - лаконично подписала снимки звезда реалити.
Под постом фанаты просто завалили Ким комментариями и восторгались ее фигурой.
"Ты выглядишь сногсшибательно", "Красотка", "Вау, ты выглядишь фантастически, ты не выглядишь на 40", "Королева", "Ты выглядишь очень хорошо", - написали в комментариях поклонники.
Как ранее сообщал Главред, Ким Кардашьян объявила о закрытии шоу Семейство Кардашьян, благодаря которому они с родственниками стали миллионерами.