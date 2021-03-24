"Класная жопка": украинская блогерша засветила аппетитные прелести

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Блогерша, спортсменка и модель Евгения Мосиенко отдыхает на курорте, и не смогла сдержаться, чтобы не побаловать поклонников откровенными фото.

Евгения Мосиенко в своем Instagram похвасталась перед поклонниками шикарными формами, которые все смогли оценить на ее пошлых фото.

На снимках Евгения продемонстрировала три позы на коленках, скучая во время загорания у бассейна. Девушка смогла продемонстрировать невероятную гибкость и сексуальность тела.

В подписи к фото Евгения просто спросила, какое фото больше нравится поклонникам - первое, второе, или третье.

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

"Все три позы замечательны!", "Жаль сзади ракурса нет", "Любимая поза?)", "Новичок/опытный/профессионал", "Рабочая поза?", "КласнаЯ жопка", Избушка-избушка, повернись к объективу задом, а к дивану передом", "3 самая топовая) прям огнище, да", - пишут в комментариях.

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