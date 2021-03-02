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"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото

2 марта 2021, 02:14

Блогерша и молодая мать Ирина Морозюк, которая развелась с известным футболистом Николаем Морозюком, засветила внушительные формы.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

Современная девушка блогер и модель Ирина Морозюк показала свое тело на горячем фото без штанов в боди и стрингах.

Ирина Морозюк в полупрозрачном белье показала новое селфи в крошечных стрингах в Instagram.

Девушка без лишней скромности опустила штаны, продемонстрировав, как боди облегает упругие формы, а трусики не способны скрыть то, что им полагается. Под спущенными штанами видно только резинку от трусиков. Зато Ирина показала сочные ягодицы во всей красе.

На фото она позирует в зеркале, повернувшись в полуоборота сексуально выгнувшись. Подпись к фото Морозюк оставила в своем обычном духе.

"Я сама себя хочу , что уже про вас говорить", - пишет она.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

"Сексуальная малышка", "Секси", "Бери себя, не отказывай себе ни в чем", "Супер модель", "Классная жопка", - пишут в комментариях.

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Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
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