"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото

Блогерша и молодая мать Ирина Морозюк, которая развелась с известным футболистом Николаем Морозюком, засветила внушительные формы.
Современная девушка блогер и модель Ирина Морозюк показала свое тело на горячем фото без штанов в боди и стрингах.
Ирина Морозюк в полупрозрачном белье показала новое селфи в крошечных стрингах в Instagram.
Девушка без лишней скромности опустила штаны, продемонстрировав, как боди облегает упругие формы, а трусики не способны скрыть то, что им полагается. Под спущенными штанами видно только резинку от трусиков. Зато Ирина показала сочные ягодицы во всей красе.
На фото она позирует в зеркале, повернувшись в полуоборота сексуально выгнувшись. Подпись к фото Морозюк оставила в своем обычном духе.
"Я сама себя хочу , что уже про вас говорить", - пишет она.
"Сексуальная малышка", "Секси", "Бери себя, не отказывай себе ни в чем", "Супер модель", "Классная жопка", - пишут в комментариях.
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