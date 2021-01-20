"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова показала фото из Сочи, и завела поклонников своей внешностью на нескромном фото. Сексуальная Чехова снялась топлес, прикрыв свою наготу простыней.

Телеведущая обнажилась в фотосессии, которую показала в своем Instagram. Анфиса Чехова позировала у окна в одних веселеньких трусиках, засветив грудь. Она продемонстрировала стройные ножки, упругие ягодицы и нежные изгибы тела без лишней одежды.

"Стою у окна в моем отеле "Чайка" и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и всё встает на свои места", - пишет она.

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Поклонники стали восторгаться внешностью Анфисы Чеховой, и ососбо отменили ее трусики.

"Отдыхать, конечно, надо, но психологи обладают немного другой ролью) не надо дискредитировать профессию"

"Клевые трусишки",

"без простыни наверное более привлекательнее были бы",

"Господи, умеет же девочка находить позитив",

"Фото - огонь, просто шикарно!!! Но трусики лишние...",

"Меня прям умиляют такие "невинные" фотки", - пишут ей в комментариях.

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