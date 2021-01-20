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"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото

20 января 2021, 02:20

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Сети своей пикантной фотосессией, которая вызвала у поклонников обсуждение подробностей ее внешности.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова показала фото из Сочи, и завела поклонников своей внешностью на нескромном фото. Сексуальная Чехова снялась топлес, прикрыв свою наготу простыней.

Телеведущая обнажилась в фотосессии, которую показала в своем Instagram. Анфиса Чехова позировала у окна в одних веселеньких трусиках, засветив грудь. Она продемонстрировала стройные ножки, упругие ягодицы и нежные изгибы тела без лишней одежды.

"Стою у окна в моем отеле "Чайка" и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и всё встает на свои места", - пишет она.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Поклонники стали восторгаться внешностью Анфисы Чеховой, и ососбо отменили ее трусики.

  • "Отдыхать, конечно, надо, но психологи обладают немного другой ролью) не надо дискредитировать профессию"
  • "Клевые трусишки",
  • "без простыни наверное более привлекательнее были бы",
  • "Господи, умеет же девочка находить позитив",
  • "Фото - огонь, просто шикарно!!! Но трусики лишние...",
  • "Меня прям умиляют такие "невинные" фотки", - пишут ей в комментариях.

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