"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Сети своей пикантной фотосессией, которая вызвала у поклонников обсуждение подробностей ее внешности.
Анфиса Чехова показала фото из Сочи, и завела поклонников своей внешностью на нескромном фото. Сексуальная Чехова снялась топлес, прикрыв свою наготу простыней.
Телеведущая обнажилась в фотосессии, которую показала в своем Instagram. Анфиса Чехова позировала у окна в одних веселеньких трусиках, засветив грудь. Она продемонстрировала стройные ножки, упругие ягодицы и нежные изгибы тела без лишней одежды.
"Стою у окна в моем отеле "Чайка" и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и всё встает на свои места", - пишет она.
Поклонники стали восторгаться внешностью Анфисы Чеховой, и ососбо отменили ее трусики.
- "Отдыхать, конечно, надо, но психологи обладают немного другой ролью) не надо дискредитировать профессию"
- "Клевые трусишки",
- "без простыни наверное более привлекательнее были бы",
- "Господи, умеет же девочка находить позитив",
- "Фото - огонь, просто шикарно!!! Но трусики лишние...",
- "Меня прям умиляют такие "невинные" фотки", - пишут ей в комментариях.
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