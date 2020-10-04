Коронавирус унес жизнь известного модельера

Кендзо Такада скончался в больнице во Франции, куда он переехал в 1965 году из Токио.
Коронавирус в мире продолжает свирепствовать - от жуткой хвори умер известный модельер Кендзо Такада, основатель известного модного дома Kenzo.
Об этом сообщило агентство AFP 4 октября со ссылкой на представителя дизайнера.
Такаде был 81 год. Он скончался в больнице во Франции, куда он переехал в 1965 году из Токио. В 1970-м году его первая демонстрация моделей женской одежды в Париже вызвала большой интерес.
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Журнал моды ELLE опубликовал на своей обложке одну из моделей с выставки Кендзо. После первого успеха карьера в мире моды у Кэндзо Такады быстро пошла в гору.
Такадо Кендзо объявил об уходе из модного дома в 1999 году. Сейчас Kenzo входит в концерн LVMH, его креативные директоры - основатели нью-йоркской марки Opening Ceremony Умберто Леон и Кэррол Лим.
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