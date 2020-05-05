Коронавирус уничтожил Дом-2 по-английски - Остров Любви

Остров любви закрыли / Instagram

Великобритания пострадала от коронавирусной инфекции не меньше, чем другие страны. Особенно это отразилось в сфере ТВ и кино - пришлось закрыть шоу Остров любви и отменить съемки на неизвестный период из-за коронавируса.

Об отмене английского Дома-2 сообщил сам канал ITV, а прокомментировал ситуацию директор Кевин Лиго.

"В обычных условиях мы бы очень скоро готовились бы к выезду на место на Майорке, чтобы подготовить виллу, но ясно, что об этом не может быть и речи", - сказал он.

Он извинился перед фанатами за неудобства, и разрешил пустить онлайн по каналу все предыдущие сезоны - чтобы фанаты не заскучали из-за перерыва в съемках.Читайте такжеРевизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 - полное видео

"Мы очень сожалеем о поклонниках этого шоу, но обеспечение безопасности - наша главная задача, и в 2021 году Остров любви вернутся сильнее, чем когда-либо. Тем временем поклонники Острова Любви могут по-прежнему наслаждаться всеми шестью сезонами BritBox", - объявил он.

Для самых яростных любителей шоу и критиканов, Кевин Лиго приготовил главное и самое доходчивое объяснение своего поступка.

"Какой сигнал может быть послан, если мы делаем шоу, где все трутся и слюнявятся друг об друга, в то время как остальному миру говорят: "Не подходите ни к кому в парке"", — емко объяснил свое решение Кевин Лиго.

Реалити-шоу Остров любви - английская версия Дома-2 из России. По количеству доморощенных блогеров шоу не уступает России, и выходки у них не менее эпатажные.

Однако, съемки нового сезона шоу для любителей любовных интриг не состоятся в 2020 году. Новый сезон Острова любви должны были снимать этим летом, но уже сейчас телеканал ITV принял решение о закрытии британского Дома-2.

К слову, Остров любви - самый успешный проект ITV за всю историю проекта.

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