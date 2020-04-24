Правила безопасности в общественном туалете на карантине - совет Ревизора

Ревизор Карантин - Юлия Панкова / Пресс-служба

Новый 2 выпуск шоу Ревизор Карантин вышел 23 апреля. Юлия Панкова и команда Нового Канала проверяет самые актуальные для посещения общественные места. Во время карантина из-за коронавируса АЗС, как и супермаркеты, продолжили свою работу. Теперь на заправке можно приобрести не только бензин, хот-дог и кофе, но и различные дезинфицирующие жидкости. Но какие секреты пользования общественным туалетом на время карантина стоит знать - рассказывает Юлия Панкова.

По словам кассиров, на заправках дезинфекторами пользуются постоянно, и вообще соблюдают все карантинные меры. А еду готовят в отдельном помещении. В последнем выпуске Панкова проверяла заправку сети KLO.Читайте такжеРевизор Карантин 2 выпуск смотреть онлайн 23-04-2020

"Каждый день на одной заправке KLO готовят более 300 порций кофе. Представляете, какой здесь поток людей! Поэтому я сделала заказ и пошла проверять состояние кухни", – рассказывает Юля Новому каналу.

Повара были в шапочках, перчатках и халатах. Использовали профессиональные санитайзеры и соблюдали все санитарные нормы. Однако, крышечки для стаканов, как и в обычное не карантинное время, оказались грязными. Также сотрудники свои медицинские книжки так и не показали. Более того, взрослый мужчина уверял Юлю, что проходил медобследование у педиатра!

После кухни ведущая проверила на чистоту туалеты. Ведь во время карантина в них должно быть стерильно.

"Но там было грязно. Я понимаю, что на АЗС большое количество посетителей. Однако везде должно быть чисто, чтобы вирус не получил благоприятных условий для развития", – говорит Юля.

Общественные туалеты - дезинфекция на карантине

"В туалетах общего пользования не нажимайте на слив рукой. Ведь он металлический, поэтому микробы на кнопке живут до восьми часов", – рассказывает ведущая..

По словам Юлии Панковой все просто - чтобы не иметь прямого контакта, с кнопками в туалете, воспользуйтесь влажной салфеткой или туалетной бумагой. И обязательно тщательно вымойте руки (от 30 секунд до 1 минуты) с мылом и продезинфицируйте их.

"Следите за гигиеной и будьте здоровы!", - призвала Юлия.

Ревизор Карантин 2 выпуск АЗС KLO смотреть онлайн 24-04-2020:

Все новые выпуск шоу Ревизор Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор модно на Главреде.