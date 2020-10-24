"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь

Экс-Nikita, певица и DJ Nana поделилась с поклонниками целым альбомом откровенных фотографий.
Украинская артистка танцовщица и Диджей Nana показала в своем Instagram фото без белья.
Анастасия Кумейко заинтриговала своих поклонников пикантным альбомом, в котором подобрала очень горячие фото и приняла участие во флэшмобе.
"Мы женщины и мы разные. Каждая из нас прекрасна не только в Instagram, но и утром после пробуждения и вечером, когда уставшие возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня. Когда без макияжа и когда с неровно нарисованной стрелкой. Мы прекрасны. Просто знайте об этом! Я принимаю участие в challenge #myfreedomismybeauty в поддержку здорового бодипозитива и принятия себя, и приглашаю присоединиться каждую из вас!", - написала Анастасия и передала эстафету коллективу Freedom Jazz.
На фотографиях, которые показала Анастасия Кумейко, она позирует в купальнике, и голышом, демонстрируя стройную фигуру, соблазнительную грудь и аппетитные ягодицы, которые привели в восторг ее поклонников.
"Шо за виды, ауууффф", "Да женщины такие каварные ревнивые)))",
"Секси Детка", "Настя, ты прекрасна, в шикарной форме, спасибо что, радуешься своими горячими фото. Невозможно остановиться",
Ранее Белла Хадид опубликовала пикантные фото, которые станут обложкой глянца.