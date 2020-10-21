"Коварный купальник": жена футболиста Динамо засветила формы на пикантном фото

Мария Гусева / Instagram

Жена полузащитника Динамо Мария Гусева рассказала в своем Instagram, как прошел отдых в гостинице на Мальдивах, и сообщила плюсы и минусы отдыха.

Мария Гусева отметила, что ей не хватало в гостинице авокадо, которое по ее мнению, является ключевым элементом завтрака большинства людей, но с другой стороны питание ее очень порадовало, в особенности из-за безглютеновых блюд и даже борща.

Мария добавила к своему посту откровенное фото на бортике бассейна, на котором она позировала в крошечном незаметном бикини-ниточке, которое минимально прикрывает самые интимные части тела.

Мария Гусева продемонстрировала во всей красе шикарную фигуру и невероятные формы, лишь слегка прикрытые одеждой.

Мария Гусева / Instagram

"Фото класс, мне показалось сначала ,что ты без ничего ", "нюдовый коварный купальник", - пишут в комментариях.

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