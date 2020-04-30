Красавица-порнозвезда побаловала фанатов тугим телом в сексуальном белье

Эшлинн Брук (Ashlynn Brooke, настоящее имя - Эшли Стюарт (Ashley Stewart); дата рождения - 14 августа 1985 года, Чокто, штат Оклахома, США) — американская фотомодель и порноактриса.

Окончила среднюю школу в 2003 году, затем трудилась в автосалоне подержанных автомобилей в Оклахома-Сити.

Через три года начала сниматься в порно. Уже в 2010-м она появилась в обычном фильме ужасов Пираньи 3D. Затем Брук работала по эксклюзивному контракту с порностудией Digital Sin.

По состоянию на 2020 год Брук сыграла в 142 порнофильмах, а также поставила 6 порнофильмов как режиссера.

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