Красавица-порнозвезда побаловала фанатов тугим телом в сексуальном белье

Эшлинн Брук (Ashlynn Brooke) - по всему видать, готова на многое - лишь бы ее фанаты были довольны.
Окончила среднюю школу в 2003 году, затем трудилась в автосалоне подержанных автомобилей в Оклахома-Сити.
Через три года начала сниматься в порно. Уже в 2010-м она появилась в обычном фильме ужасов Пираньи 3D. Затем Брук работала по эксклюзивному контракту с порностудией Digital Sin.
По состоянию на 2020 год Брук сыграла в 142 порнофильмах, а также поставила 6 порнофильмов как режиссера.
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