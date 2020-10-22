"Красивые глаза": мокрая Настя Каменских показала грудь

Украинская певица Настя Каменских показала свою шикарную грудь крупным планом, и завела поклонников.
Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK и сочиняет песни и музыку со своим мужем Потапом, показала соски под мокрым купальником
Настя Каменских показала огромные соски под промокшим нарядом в Instagram.
"Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение", - пишет она.
На фото Настя в желтом тоненьком бикини принимает тропический душ, и как раз подняла руки вверх к волосам, продемонстрировав тем самым сексуальную грудь и возбужденные соски под натянувшейся тканью.
Поклонники оценили шикарные формы Насти, и забросали ее двусмысленными комплиментами. Хотя, как всегда были и хейтеры, которые всегда всем недовольны.
"Красивые глаза",
"Вижу сосок", "Что то ты потолстела",
"Красивое фото, шикарная женщина",
"Сиси всегда хорошоооо!",
Ранее Глюкоза впечатлила фигурой на пикантном фото