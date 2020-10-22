"Красивые глаза": мокрая Настя Каменских показала грудь

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK и сочиняет песни и музыку со своим мужем Потапом, показала соски под мокрым купальником

Настя Каменских показала огромные соски под промокшим нарядом в Instagram.

"Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение", - пишет она.

На фото Настя в желтом тоненьком бикини принимает тропический душ, и как раз подняла руки вверх к волосам, продемонстрировав тем самым сексуальную грудь и возбужденные соски под натянувшейся тканью.

Поклонники оценили шикарные формы Насти, и забросали ее двусмысленными комплиментами. Хотя, как всегда были и хейтеры, которые всегда всем недовольны.

Настя Каменских / Instagram

"Красивые глаза",

"Вижу сосок", "Что то ты потолстела",

"Красивое фото, шикарная женщина",

"Сиси всегда хорошоооо!",

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