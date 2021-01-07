"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода улетела в отпуск после премьеры нового клипа Молоко, но напоследок решила побаловать своих поклонников очень нескромным фото, на котором показала все свои прелести.

Светлана Лобода отдыхает в Дубаи и анонсирует скорый концерт там, а пока поклонников порадовало ее пикантное фото в лифчике и трусиках. Светлана Лобода сняла себя сама в зеркале, продемонстрировав накачанный животик и сексуальные формы, которые не скрыть одними трусиками и спортивным лифичиком.

"Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы", - пишет она.

Светлана Лобода / Instagram

"Богиня",

"Малышка",

"Голая бы ещё сфоткалась",

"Красотища",

"Красотка то какая, прямо огонь",

"Что з чудо волосы?",

"Цвета Молока", - пишут ей в комментариях.

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