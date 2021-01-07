"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото

Певица Светлана Лобода похвалилась фигурой и формами на откровенном фото.
Певица Светлана Лобода улетела в отпуск после премьеры нового клипа Молоко, но напоследок решила побаловать своих поклонников очень нескромным фото, на котором показала все свои прелести.
Светлана Лобода отдыхает в Дубаи и анонсирует скорый концерт там, а пока поклонников порадовало ее пикантное фото в лифчике и трусиках. Светлана Лобода сняла себя сама в зеркале, продемонстрировав накачанный животик и сексуальные формы, которые не скрыть одними трусиками и спортивным лифичиком.
"Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы", - пишет она.
- "Богиня",
- "Малышка",
- "Голая бы ещё сфоткалась",
- "Красотища",
- "Красотка то какая, прямо огонь",
- "Что з чудо волосы?",
- "Цвета Молока", - пишут ей в комментариях.
Ранее голая дочь Ким Бесингер Айрленд Болдуин показала развратную фотосессию.
Автор: Александр Галаджий