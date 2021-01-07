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"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото

7 января 2021, 07:15

Певица Светлана Лобода похвалилась фигурой и формами на откровенном фото.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода улетела в отпуск после премьеры нового клипа Молоко, но напоследок решила побаловать своих поклонников очень нескромным фото, на котором показала все свои прелести.

Светлана Лобода отдыхает в Дубаи и анонсирует скорый концерт там, а пока поклонников порадовало ее пикантное фото в лифчике и трусиках. Светлана Лобода сняла себя сама в зеркале, продемонстрировав накачанный животик и сексуальные формы, которые не скрыть одними трусиками и спортивным лифичиком.

"Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы", - пишет она.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
  • "Богиня",
  • "Малышка",
  • "Голая бы ещё сфоткалась",
  • "Красотища",
  • "Красотка то какая, прямо огонь",
  • "Что з чудо волосы?",
  • "Цвета Молока", - пишут ей в комментариях.

Ранее голая дочь Ким Бесингер Айрленд Болдуин показала развратную фотосессию.

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