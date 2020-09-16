Крис Эванс впервые отреагировал на фото члена в телефоне

Крис Эванс / кадр из Avengers Endgame

Американский актер Крис Эванс ловко вышел из крайне неловкой ситуации, при которой засветил фото члена на телефоне.

Крис Эванс в Twitter обратился к пользователям соцсетей впервые с момента досадного засвета.

"Теперь, когда я завладел вашим вниманием, сходите на выборы 3 ноября!", - написал он.

Крис Эванс так произвел фурор. За ночь этот его твит набрал 1,1 млн лайков, 163,5 тысят ретвитов, а ответили ему 37,2 тысячи пользователей соцсети.

Пользователи твиттера разделились на 2 группы - одни пишут, что это дар - ловко выходить из неловких ситуаций, а другие же постят ему в комментариях оскорбительные мемы, и обвинения, теперь еще и называя либералом и демократом.

Попытка свести все на шутку привела к тому, что к обвинениям добавились политические нотки.

Напомним, на последнем уикенде Крис Эванс случайно показал фото члена в своем телефоне. Был ли он его, или нет - никто так и не знает, но почти неделю актера во всех сетях атакуют любопытные и хейтеры.