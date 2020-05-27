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Голая телеведущая и модель пообещала удалить силикон из груди

27 мая 2020, 13:27

Американская телеведущая и модель Крисси Тайген показала голое фото, и дала торжественное обещание.

Крисси Тайген
Крисси Тайген / Instagram

Телеведущая и модель Крисси Тайген, которая уже почти 7 лет замужем за певцом и музыкантом Джоном Леджендом, показала свои откровенные фото без одежды и неожиданно объявила, что намерена удалить силиконовые импланты.

Крисси Тайген в Instagram показала откровенное черно-белое фото, вызвала бурный интерес к своему решению, и напомнила, что сдала негативный тест на коронавирус.

"Привет, привет. Я тут отправил себе тест на твиттер, потому что скоро мне сделают операцию. Многие люди по понятным причинам любопытны (и настырны!). Поэтому я просто скажу это здесь: я удаляю свои сиськи! Они были велики для меня много лет, но я устала. Я хотела бы быть в состоянии застегнуть платье моего размера, лежать на животе с ощущением комфорта! Нет большим размерам! Так что не беспокойся обо мне! Все хорошо. У меня все еще будут сиськи, они будут просто жирными. Которые - просто сиськи, в первую очередь. Тупые, чудесные мешки жира", - сказала она.

На фото, которые она опубликовала в Instagram, Крисси Тайген позирует совсем голой - на первом фото она наклонилась вперед на пляже, демонстрирую сочную грудь, которую на фото зацензурила сердечками, а на втором голом фото прикрывает самые откровенные места белой накидкой.

Крисси Тайген
Крисси Тайген / Instagram
Крисси Тайген
Крисси Тайген / Instagram

Крисси Тайген начала карьеру модели с шоу Sports Illustrated Swimsuit Issue, а также стала ведущей шоу Битва Фонограмм в США.

Напомним, в России звезды-участники шоу Танцы со звездами массово стали заболевать коронавирусом. Дарья Мороз заболела коронавирусом перед финалом Танцев, а до нее Мария Ивакова подхватила коронавирус и осталась на самоизоляции.

Крисси Тейген новости шоу бизнеса коронавирус в США
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