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Кристина Асмус показала грудь в новом фильме - ее "любовник" ответил на слухи

30 сентября 2020, 16:26

Российская актриса Кристина Асмус, которая была в центре внимания из-за роли в фильме Текст, привлекла к себе особое внимание потому что сыграла новую развратную роль.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус снялась в новом фильме Китобой, в трейлере которого она появилась в роли вебкам-модели и показала грудь на камеру.

На фоне развода с Гариком Харламовым, ей также приписали роман с продюснром Китобоя Алексеем Учителем. Сам Алексей на фоне слухов прокомментировал свой "роман" телеграм-каналу Звездач.

69-летний режиссер высказался об отношениях с 32-летней Кристиной Асмус.

"На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь", — заявил Алексей Ефимович.

Прокомментировал продюсер и новую скандальную роль Асмус в фильме "Китобой", где она играет вебкам-модель. Ничего криминального, по словам Учителя, в этой роли нет.

В трейлере же показывают, как вебкам-модель, которую играет Кристина Асмус позирует в белом полупрозрачном лифчике и показывает грудь.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / кадр из фильма Китобой
Кристина Асмус
Кристина Асмус / кадр из фильма Китобой
Кристина Асмус
Кристина Асмус / кадр из фильма Китобой

"Там все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно, - добавил он.

События фильма разворачиваются вокруг охотника с Чукотки, который влюбился в молчаливую девушку, появившуюся в видео-чате. Пользователи по-разному отреагировали на появление обнаженной актрисы в кадре трейлера, но в большинстве своем писали, что Асмус пустилась "во все тяжкие" после роли в киноленте Текст, где около 5 минут экранного времени заняла эротическая сцена, больше напоминающая отрывок из порно.

Китобой с Кристиной Асмус смотреть онлайн трейлер:

Напомним, пару якобы заметили выходящими из ресторана на Патриарших прудах. После этого влюбленные уехали на одном автомобиле.

Гарик Харламов Кристина Асмус новости шоу бизнеса
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