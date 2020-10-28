"Крутая фотка. Красивые ножки": Шоптенко порадовала фанатов прелестями в мини-шортах

Шоптенко / Instagram

Известный украинский хореограф и многократная участница шоу Танцы со звездами на канале 1+1 Алена Шоптенко 26 октября на своей странице в Instagram разместила игривое фото.

На снимке девушка запечатлена в мини-шортах на лестнице-стремянке ‒ с удовольствием демонстрирующей стройные ноги. Фолловеры оценили фото Шоптенко и забросали ее комплиментами.

"Самые красивые ножки в мире", "Крутая фотка. Красивые ножки", "За такими ногами можно бежать хоть на край света", "Фото ‒ огонь просто", "Это надо было додуматься креативщикам. Нежную умницу-красавицу - и на железную лестницу", ‒ написали они.

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Алена Шоптенко - что было ранее: