"Крутая фотка. Красивые ножки": Шоптенко порадовала фанатов прелестями в мини-шортах

Хореограф и танцовщица поделилась с фолловерами игривым фото
Известный украинский хореограф и многократная участница шоу Танцы со звездами на канале 1+1 Алена Шоптенко 26 октября на своей странице в Instagram разместила игривое фото.
На снимке девушка запечатлена в мини-шортах на лестнице-стремянке ‒ с удовольствием демонстрирующей стройные ноги. Фолловеры оценили фото Шоптенко и забросали ее комплиментами.
"Самые красивые ножки в мире", "Крутая фотка. Красивые ножки", "За такими ногами можно бежать хоть на край света", "Фото ‒ огонь просто", "Это надо было додуматься креативщикам. Нежную умницу-красавицу - и на железную лестницу", ‒ написали они.
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Алена Шоптенко - что было ранее:
- Шоптенко была победительницей первого сезона украинского проекта Танцы со звездами на 1+1. В последнем на сегодняшний день сезоне шоу она выступала в паре с известным поп-певцом Олегом Винником.
- Однако им пришлось покинуть проект после пятого эфира. Шоптенко и Виннику засчитали дисквалификацию, когда пара дважды не вышла на паркет. Они оба заразились и переболели COVID-19.
Автор: Дмитрий Видоменко