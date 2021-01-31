Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов

Ксения Мишина / УНИАН

Известная украинская актриса, а также главная героиня реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина утверждает, что ей приходилось получать неприличные предложения от богатых мужчин (в том числе и от депутатов). Об этом она рассказала в видеоинтервью для Люкс ФМ.

Мишина рассказала, что несколько раз в разделе Direct на личной странице в социальной сети Instagram видела сообщения, где ей писали помощницы разных депутатов и других состоятельных людей. В них говорилось о том, что мужчины хотят приватно встретиться с Ксенией. Однако имен таких тайных воздыхателей в сообщениях не было.

"Я всегда игнорировала такие запросы, потому что для меня это дико", – рассказала актриса.

Также Мишина добавила, что мужчины периодически присылали ей фото своих гениталий. Но такие снимки девушка всегда игнорировала.

Напомним, ранее сообщалось: