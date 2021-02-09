Ксения Мишина в крошечном купальнике показала семейный отдых

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"Холостячка" Ксения Мишина, которая на шоу выбрала Александра Эллерта, показала солненчные фото с отдыха.

Ксения Мишина с Платоном, Александром и Элей отдыхают в Доминикане, и девушка поделилась впечатлениями от отдыха, и показала несколько фото - семейное катание на квадроциклах, и свое пикантное фото в крошечном купальнике.

На первом фото они все вчетвером катаются на двух квадроциклах. На втором фото - Ксения в крошечном телесного цвета купальнике и топе наслаждается солнечными ваннами и кокосом.

"Крутой был сегодня денек... Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве... Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду", - восторженно пишет она.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"А я всё радуюсь, что вы не только потрясающе красивы, но и очень умная: такой пост! Как же повезло Эллерту, но уж если быть до конца честной, то и вам. Счастья вам большого и долгого!",

"Вы прекрасная пара, а так же вы прекрасная семья! Щастья вам и любви",

"Квадроцикли - це ще одна ваша традиція. Супер! Насолоджуйтесь відпочинком і один одним!",

"Как же мне нравятся Ваши фото) Такие живые, простые, настоящие. Без кучи фильтров, не "вылизаны". Приятно смотреть", - пишут в комментариях.

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